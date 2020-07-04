Haberler Ankara Haberler Ankara
04 Tem 2020 - 13:16- Belediyeler G: 04 Tem 2020 - 13:26

Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi engelli vatandaşların umudu olacak - Ankara

Gölbaşı’nda hayata geçecek olan Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi engelli vatandaşların umudu olacak.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Gölbaşı’nda hayata geçecek olan Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi engelli vatandaşların umudu olacak.

8 bin metrekarelik bir alanda engelli bireylerin tüm ihtiyaçlarını karşılayıp sosyalleşmelerini sağlayacak Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi hakkında detayları paylaşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Umutlu Yaşam Uygulama Merkezimiz 8 bin metrekarelik bir alanda kuruldu. Doğal yaşam alanı ile vatandaşlarımızı buluşturacağımız bu merkezimizde havuzlu bahçe ortamını engelli vatandaşlarımıza sunmuş olacağız. El sanatlarından boyamaya takı tasarımından; halk oyunları, seramik, robotik kodlama gibi çok yönlü atölyelere ev sahipliği yapacağız. Bu sayede Gölbaşı’nda yaşayan engelli vatandaşlarımız hem kendi başlarına mücadele edebilme ve bir şeyler yapabilme, hem de yeteneklerini geliştirip meslek edinebilme imkanına sahip olacaklar” dedi.

Temmuz’da kapılarını açıyor

Önümüzdeki hafta itibarıyla Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi’nin çalışmalarına başlayacağını aktaran Ramazan Şimşek sözlerine şöyle devam etti: “Kapalı alanımızın yani tesisimizin yenilemesi ve onarılması tamamlandı. Alan, engelli vatandaşlarımız için tamamen uygun halde. Yeme- içme alanlarından, dersliklere kadar her alanı uygun şekilde tasarladık. Sunmuş olduğumuz doğal ortam sayesinde de engelli kardeşlerimizi toprakla, dalından taze meyveler ile buluşturmayı amaçlıyoruz. Tamamen ücretsiz olan merkezimizde uzman eğitmenler engelli bireylerimizin gelişimlerine katkı sağlayacak”
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Belediye Meclis Toplantıları devam ediyor - Ankara mask
Belediye Meclis Toplantıları devam ediyor - Ankara
Göktürk Aile Yaşam Merkezi hizmetlerine devam ediyor - Ankara mask
Göktürk Aile Yaşam Merkezi hizmetlerine devam ediyor - Ankara
Belediye Başkanının makam odasında dinleme cihazı bulundu! mask
Belediye Başkanının makam odasında dinleme cihazı bulundu!
Başkan Altınok’tan plastik kullanımına karşı bez torba dağıtımı - Ankara mask
Başkan Altınok’tan plastik kullanımına karşı bez torba dağıtımı - Ankara
Çiğdem yüzme havuzu açılış için gün sayıyor - Ankara mask
Çiğdem yüzme havuzu açılış için gün sayıyor - Ankara
Serinlemek için Covıd-19 tedbirleri alındı - Ankara mask
Serinlemek için Covıd-19 tedbirleri alındı - Ankara
Altındağ'da hummalı çalışma! Yeni yollar, yeni yatırımlar... - Ankara mask
Altındağ'da hummalı çalışma! Yeni yollar, yeni yatırımlar... - Ankara
Ankara Büyükşehir’de ‘Halka Açık Belediyecilik’ devam ediyor mask
Ankara Büyükşehir’de ‘Halka Açık Belediyecilik’ devam ediyor
Atatürk Orman Çiftliği arazisinde Macar Fiğinin ilk hasadı yapıldı - Ankara mask
Atatürk Orman Çiftliği arazisinde Macar Fiğinin ilk hasadı yapıldı - Ankara
Mamak'ta Online Yaz Konserleri Başladı - Ankara mask
Mamak'ta Online Yaz Konserleri Başladı - Ankara

04 Tem 2020 - 13:16 Ankara/ Gölbaşi- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Çiğdem yüzme havuzu açılış için gün sayıyor - Ankara mask
Çiğdem yüzme havuzu açılış için gün sayıyor - Ankara
Altındağ'da hummalı çalışma! Yeni yollar, yeni yatırımlar... - Ankara mask
Altındağ'da hummalı çalışma! Yeni yollar, yeni yatırımlar... - Ankara
Ankara Büyükşehir’de ‘Halka Açık Belediyecilik’ devam ediyor mask
Ankara Büyükşehir’de ‘Halka Açık Belediyecilik’ devam ediyor
Atatürk Orman Çiftliği arazisinde Macar Fiğinin ilk hasadı yapıldı - Ankara mask
Atatürk Orman Çiftliği arazisinde Macar Fiğinin ilk hasadı yapıldı - Ankara
Mamak'ta Online Yaz Konserleri Başladı - Ankara mask
Mamak'ta Online Yaz Konserleri Başladı - Ankara
Asbestli boruların değişimi için yapılan ihaleye rekor başvuru - Ankara mask
Asbestli boruların değişimi için yapılan ihaleye rekor başvuru - Ankara
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yeni Vaka sayısı açıklandı! Ankara En Çok vaka olan 5 il içerisinde mask
Yeni Vaka sayısı açıklandı! Ankara En Çok vaka olan 5 il içerisinde
Bakan Soylu açıkladı: "Emniyet ve jandarmada yeni bir dönem başlıyor" mask
Bakan Soylu açıkladı: "Emniyet ve jandarmada yeni bir dönem başlıyor"
Bakan Koca: “4 vatandaşımız hayatını kaybetti 1’i ağır, 97 yaralı” mask
Bakan Koca: “4 vatandaşımız hayatını kaybetti 1’i ağır, 97 yaralı”
Muharrem İnce’nin kardeşine kötü haber mask
Muharrem İnce’nin kardeşine kötü haber
Bursa’da feci trafik kazası! Acı haberi alan hastaneye akın etti mask
Bursa’da feci trafik kazası! Acı haberi alan hastaneye akın etti
Baba ile oğlunun gözaltında işkence sonucu öldüğü iddiasıyla ilgili 5 polis tutuklandı mask
Baba ile oğlunun gözaltında işkence sonucu öldüğü iddiasıyla ilgili 5 polis tutuklandı

GALERİ

Dikkat! Çöl sıcakları geliyor - Video Haber mask
Dikkat! Çöl sıcakları geliyor - Video Haber
Manavgat’ta orman yangını! 1,5 hektarlık alan zarar gördü... - Video Haber mask
Manavgat’ta orman yangını! 1,5 hektarlık alan zarar gördü... - Video Haber
Acı haberi askerde öğrendi! - Video Haber mask
Acı haberi askerde öğrendi! - Video Haber
Patlamada hayatını kaybeden fabrika işçiler son yolculuğuna uğurlanıyor - Video Haber mask
Patlamada hayatını kaybeden fabrika işçiler son yolculuğuna uğurlanıyor - Video Haber
Devlete hakaret eden şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi - Video Haber mask
Devlete hakaret eden şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi - Video Haber
Orman yangınında “ateş şeytanı” görüntülendi - Video Haber mask
Orman yangınında “ateş şeytanı” görüntülendi - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL