Köpek balığı saldırısına uğrayan genç hayatını kaybetti!

Avustralya’nın Queensland eyaletinde köpek balığının saldırısına uğrayan 20 yaşındaki erkek dalgıcın hayatını kaybettiği bildirildi.
Avustralya Kanal 7’de yer alan habere göre, Queensland eyaletinin Fraser Adası’nda tüplü dalış yapan genç dalgıç köpek balığının saldırısına uğradı.
Bacaklarından yaralanan genç dalgıca helikopterle olay yerine ulaşan Queensland Ambulans Servisinden sağlık görevlileri acil müdahalede bulundu ancak aşırı kan kaybı nedeniyle genç kurtarılmadı.
İsmi açıklanmayan genç, bir yıl içinde Fraser Adası’nda köpek balığı saldırısında ölen ikinci kişi oldu.
Bölgede yaptığı çalışmadan dönen Queensland Parklar ve Yaban Hayatı Koruma görevlisi 23 yaşındaki Zachary Robba, 21 Nisan 2020’de aynı bölgede köpek balığının saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmişti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.