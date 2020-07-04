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04 Tem 2020 - 13:49- Spor G: 04 Tem 2020 - 13:50

Sivasspor, Kasımpaşa maçına hazır

Süper Lig’in 30. hafta maçında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak DG Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri’nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sivasspor, saat 14.15’te Sivas’tan ayrılarak Nuri Demirağ Havalimanı’ndan İstanbul’a giderek kampa girecek. Kasımpaşa ile Sivasspor yarın 18.30’da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.
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04 Tem 2020 - 13:49 İHA Sivas- Spor

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