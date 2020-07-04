Göktürk Aile Yaşam Merkezi hizmetlerine devam ediyor - Ankara

Etimesgut Belediyesi Göktürk Aile Yaşam Merkezi yeni normalleşme süreci kapsamında alınan tedbirlerle hizmetlerini sürdürüyor. Tesisteki etiSEM birimi, bowling, Fin hamamı ve Türk hamamı tedbirler kapsamında hizmet vermezken, havuz, spor merkezi, güzellik merkez, duvar topu, bilardo, yayımlanan genelgeler çerçevesinde belirlenen kurallar uygulanarak çalışmalarına devam ediyor.
Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi yeni normalleşme süreci içinde üyelerine yönelik farklı alternatifler geliştirdi. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına azami özen gösterilen tesiste, spor aletleri merkezin terasına açık alana çıkarıldı. Üyeler geniş ve ferah terasta spor yapmanın keyfini yaşıyor. Merkezin kapalı salonu da düzenli olarak ilaçlanarak koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor. Üyeler, yakın temaslı spor aktivitelerinin yerine sosyal mesafe kurallarına uygun ayak tenisi gibi spor aktivitelerine katılarak keyifli vakit geçiriyorlar.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.