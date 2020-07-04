04 Tem 2020 - 16:06- Spor

Fenerbahçe’den Falette açıklaması

Eintracht Frankfurt’un Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Simon Falette’i geri çağırdığına yönelik çıkan haberlerin ardından sarı-lacivertliler, oyuncu ve kulübüyle yapılan anlaşma kapsamında Falette’in sezon sonuna kadar takımda kalacağını ve bu bağlamda bir problemin olmadığını duyurdu.