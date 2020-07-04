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04 Tem 2020 - 16:06- Spor

Fenerbahçe’den Falette açıklaması

Eintracht Frankfurt’un Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Simon Falette’i geri çağırdığına yönelik çıkan haberlerin ardından sarı-lacivertliler, oyuncu ve kulübüyle yapılan anlaşma kapsamında Falette’in sezon sonuna kadar takımda kalacağını ve bu bağlamda bir problemin olmadığını duyurdu.
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Fenerbahçe’den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kiralık oyuncumuz Simon Falette ve kulübüyle yapılmış olan anlaşma gereğince oyuncumuzun sezon sonuna kadar takımımızda devam etmesi konusunda bir problem bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

04 Tem 2020 - 16:06 İHA İstanbul- Spor

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