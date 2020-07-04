Fenerbahçe’den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kiralık oyuncumuz Simon Falette ve kulübüyle yapılmış olan anlaşma gereğince oyuncumuzun sezon sonuna kadar takımımızda devam etmesi konusunda bir problem bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.
04 Tem 2020 - 16:06- Spor
Fenerbahçe’den Falette açıklaması
Eintracht Frankfurt’un Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Simon Falette’i geri çağırdığına yönelik çıkan haberlerin ardından sarı-lacivertliler, oyuncu ve kulübüyle yapılan anlaşma kapsamında Falette’in sezon sonuna kadar takımda kalacağını ve bu bağlamda bir problemin olmadığını duyurdu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.