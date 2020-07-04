Ekmeğe yıl sonuna kadar zam yapılmayacak

Bazı illerin fırıncılar odası başkanları maliyetlerin arttığını belirterek ekmeğe zam talep etmişti.

Bunun ardından açıklama yapan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı şu anda böyle bişeye gerek olmadığını belirterek yılsonuna kadar ekmeğe zam yapılmayacağını açıkladı.

(İHA)