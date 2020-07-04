Haberler Ankara Haberler Ankara
04 Tem 2020 - 18:12- Asayiş

Engelli genci öldüresiye dövmüştü, Sincan Emniyeti o vicdansızı yakaladı

Ankara’nın Sincan ilçesinde engelli bir genci öldüresiye darp eden saldırgan Sincan Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yakalandı.
mask

Sincan Atatürk Mahallesi Melek Sokak’ta meydana gelen olayda 31 yaşındaki Murat Kadızade (31) isimli engelli genç, bir kişi tarafından “Ne bakıyorsun?” diyerek öldüresiye dövülmüştü. Saldırgan olayın ardından kaçarken, hastaneye kaldırılan Kadızade’nin bacağı ve kalçasının kırılmış olduğu belirlenmişti.

Sincan Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan kamera incelemeleri ile adım adım izlenen şüphelilerden F.Ş yapılan çalışmalar neticesinde tespit edildi. Sincan Asayiş Büro Amirliğine getirilen F.Ş burada yapılan sorgusunda olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti. Emniyet işlemlerinin ardından adli makamlara gönderilen F.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan engelli gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

(İHA)

04 Tem 2020 - 18:12 İHA Ankara- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kazaya uykuda yakalandılar! Alkollü sürücü yatak odasına daldı - Video Haber mask
Kazaya uykuda yakalandılar! Alkollü sürücü yatak odasına daldı - Video Haber
Ankara Emniyet Müdürlüğünden polislere saldıran avukatlar hakkında suç duyurusu mask
Ankara Emniyet Müdürlüğünden polislere saldıran avukatlar hakkında suç duyurusu
Kızını öldürdüğü iddia edilen babanın yargılanmasına başlandı mask
Kızını öldürdüğü iddia edilen babanın yargılanmasına başlandı
Ankara’da suç örgütüne "Dam" operasyonu: 11 gözaltı mask
Ankara’da suç örgütüne "Dam" operasyonu: 11 gözaltı
Bakan Koca: “4 vatandaşımız hayatını kaybetti 1’i ağır, 97 yaralı” mask
Bakan Koca: “4 vatandaşımız hayatını kaybetti 1’i ağır, 97 yaralı”
İlk duruşma görüldü! Kaşıkçı’nın nişanlısı: ''Uçan kuştan bile şikayetçiyim” mask
İlk duruşma görüldü! Kaşıkçı’nın nişanlısı: ''Uçan kuştan bile şikayetçiyim”
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yeni Vaka sayısı açıklandı! Ankara En Çok vaka olan 5 il içerisinde mask
Yeni Vaka sayısı açıklandı! Ankara En Çok vaka olan 5 il içerisinde
Bakan Soylu açıkladı: "Emniyet ve jandarmada yeni bir dönem başlıyor" mask
Bakan Soylu açıkladı: "Emniyet ve jandarmada yeni bir dönem başlıyor"
Bakan Koca: “4 vatandaşımız hayatını kaybetti 1’i ağır, 97 yaralı” mask
Bakan Koca: “4 vatandaşımız hayatını kaybetti 1’i ağır, 97 yaralı”
Muharrem İnce’nin kardeşine kötü haber mask
Muharrem İnce’nin kardeşine kötü haber
Bursa’da feci trafik kazası! Acı haberi alan hastaneye akın etti mask
Bursa’da feci trafik kazası! Acı haberi alan hastaneye akın etti
Baba ile oğlunun gözaltında işkence sonucu öldüğü iddiasıyla ilgili 5 polis tutuklandı mask
Baba ile oğlunun gözaltında işkence sonucu öldüğü iddiasıyla ilgili 5 polis tutuklandı

GALERİ

Okulda patlama: 2 öğretmen yaralı! Bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi - Video Haber mask
Okulda patlama: 2 öğretmen yaralı! Bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi - Video Haber
Kaza kurşunuyla ölen Astsubay göz yaşları arasında toprağa verildi - Video Haber mask
Kaza kurşunuyla ölen Astsubay göz yaşları arasında toprağa verildi - Video Haber
Alışveriş merkezinde korkutan yangın! Yangına müdahale sürüyor - Video Haber mask
Alışveriş merkezinde korkutan yangın! Yangına müdahale sürüyor - Video Haber
Feci şekilde can verdiler! Yol çalışması yapan ekibin üzerine heyelan düştü - Video Haber mask
Feci şekilde can verdiler! Yol çalışması yapan ekibin üzerine heyelan düştü - Video Haber
Dikkat! Çöl sıcakları geliyor - Video Haber mask
Dikkat! Çöl sıcakları geliyor - Video Haber
Manavgat’ta orman yangını! 1,5 hektarlık alan zarar gördü... - Video Haber mask
Manavgat’ta orman yangını! 1,5 hektarlık alan zarar gördü... - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL