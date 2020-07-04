Engelli genci öldüresiye dövmüştü, Sincan Emniyeti o vicdansızı yakaladı

Sincan Atatürk Mahallesi Melek Sokak’ta meydana gelen olayda 31 yaşındaki Murat Kadızade (31) isimli engelli genç, bir kişi tarafından “Ne bakıyorsun?” diyerek öldüresiye dövülmüştü. Saldırgan olayın ardından kaçarken, hastaneye kaldırılan Kadızade’nin bacağı ve kalçasının kırılmış olduğu belirlenmişti.
Sincan Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan kamera incelemeleri ile adım adım izlenen şüphelilerden F.Ş yapılan çalışmalar neticesinde tespit edildi. Sincan Asayiş Büro Amirliğine getirilen F.Ş burada yapılan sorgusunda olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti. Emniyet işlemlerinin ardından adli makamlara gönderilen F.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan engelli gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.