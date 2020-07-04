2020 e-YDS İngilizce sonuçları açıklandı. 4 Temmuz 2020 tarihinde yapılan sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı. Sınav sonuçları, 4 Temmuz itibariyle saat 18.35’te ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden duyuruldu. Adaylar, sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebiliyor.
04 Tem 2020 - 18:56- Eğitim
e-YDS sonuçları açıklandı
ÖSYM’nin internet adresi üzerinden 2020-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2020/8 İngilizce) sonuçları açıklandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.