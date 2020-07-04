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04 Tem 2020 - 18:56- Eğitim

e-YDS sonuçları açıklandı

ÖSYM’nin internet adresi üzerinden 2020-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2020/8 İngilizce) sonuçları açıklandı.
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2020 e-YDS İngilizce sonuçları açıklandı. 4 Temmuz 2020 tarihinde yapılan sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı. Sınav sonuçları, 4 Temmuz itibariyle saat 18.35’te ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden duyuruldu. Adaylar, sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebiliyor.

(İHA)

04 Tem 2020 - 18:56 İHA Ankara- Eğitim

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