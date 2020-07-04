Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
11. dakikada ceza sahasına çalımlarla giren Kitsiou’nun vuruşu kaleci Marafona’da kaldı.
14. dakikada Atilla Turan’ın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Pazdan’ın kafa vuruşunu Marafona’da kurtardı.
15. dakikada Alanyaspor’un kullandığı serbest vuruşta Faty’nin uzaklaştırdığı topa Juanfran’ın gelişine vuruşunu kaleci Friedrich güçlükle kornere çeldi.
42. dakikada Saba’nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Orgill, Alanyaspor futbolcusu Welinton tarafından düşürülünce hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.
44. dakikada topun başına gelen Orgill penaltı vuruşunu gole çeviremedi.
STAT: ERYAMAN
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Samet Çiçek xx
MKE Ankaragücü: Friedrich xx, Kitsiou xx, Kulusic xx, Pazdan xx, Atilla Turan xx, Faty xx, Lukasik xx, Pinto xx, Saba xx, Michalak xx, Dever Orgill xx
Yedekler: Korcan Çelikay, Mahmut Akan, Fatih Tultak, Mahmut Akan, Ender Aygören, Rivas, Cebrail Karayel, İlhan Parlak, Aydın Karabulut, Berke Gürbüz, Stanojevic
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xx, Caulker xx, Welinton xx, N’sakala xx, Ceyhun Gülselam xx, Salih Uçan xx, Efecan Karaca xx, Bakasetas xx, Onur Bulut xx, Cisse xx
Yedekler: Eray Birniçan, Fernandes, Kaan Kanak, Mustafa Pektemek, Siopis, Umut Güneş, Tzavellas, Musa Çağıran, Lokman Gör, Emircan Altıntaş
Teknik Direktör: Erol Bulut
Sarı Kart: Welinton (Alanyaspor)
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.