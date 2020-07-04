04 Tem 2020 - 20:26- Spor

Fatih Terim’den Onyekuru’ya: "Seni özleyeceğim oğlum"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılılara veda eden Henry Onyekuru ile bir fotoğrafını paylaştı ve altına da İngilizce, "Seni özleyeceğim oğlum" notunu düştü.