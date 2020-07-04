Ankaragücü sahasında 4 farkla yenildi!

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Süper Lig'in 30. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 yenildikleri maçın ilk yarısında oyun 0-0'ken kaçırdıkları penaltının kırılma anı olduğunu söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Üzülmez, hafta içinde Aytemiz Alanyaspor'u çok iyi analiz ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kaybettiğimiz için üzgünüz. Rakibin N'Sakala'yla sol kanadı çok iyi kullandığını biliyorduk. İlk yediğimiz gol bu yüzden beni üzdü. İlk 45 dakika elimizden geleni yaptık. Bulduğumuz pozisyonlarla bir duruş sergiledik. Penaltıyı kaçırdık. Kaçırdığımız penaltı kırılma anı olabilir mi, evet olabilir. Futbolcular penaltıdan sonra mental anlamda sıkıntılar yaşadı. Böylesine maçlarda böyle penaltı kaçınca bazı oyuncular olumsuz tepki gösterebiliyor."

İkinci yarıya da iyi başladıklarını ancak çalışmalarına rağmen N'Sakala'nın ortasından golü yediklerini hatırlatan Üzülmez, "Analizlerimizle oyuncularımızı çok uyarmamıza rağmen yine de böyle gol yedik. Ondan sonra da ikinci golle oyundan düştük. Üzgünüz. Trabzonspor beraberliğinde verdiğimiz mücadeleyi ilk 45 dakika gösterdik ama ikinci yarı bu kadar kırılgan olmamak gerekiyordu. İlk golü yedikten sonra rakibe tepki vermememiz bizi daha da üzdü. Bunlardan ders çıkarmak gerekiyor. Kalan 4 haftada Ankaragücü'ne yakışır oynamalıyız. Göztepe deplasmanına konsantre olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

(ÖZET) Ankaragücü - Alanyaspor maç sonucu: 1-4

Süper Lig'in 30. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü ikinci yarıda attığı gollerle 4-1 yendi.

64. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. N'Sakala'nın sol kanattan kale sahasının önüne yaptığı ortaya iyi yükselen Cisse'nin kafa vuruşunda top kaleci Friedrich'in sağından ağlara gitti: 0-1.

66. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Efecan Karaca'nın pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan N'Sakala, topu penaltı noktasının üzerindeki Onur Bulut'a çıkardı. Onur'un düzgün vuruşunda top filelerle buluştu: 0-2.

75. dakikada Atila Turan'ın soldan ceza sahasına yaptığı ortaya kale sahasının önünde İlhan Parlak'ın yaptığı kafa vuruşunu kaleci Marafona, soluna uzanarak kurtardı.

77. dakikada Rivas'ın ceza sahası içinde Mustafa Pektemek'in formasından çekmesi sonucu hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. 78. dakikada topun başına geçen Bakasetas, düzgün bir vuruşla sol direğin dibinden penaltıyı gole çevirdi: 0-3.

80. dakikada Kitsiou'nun ceza yayının üzerinden çektiği sert şutta kaleci Marafona, üzerine gelen topu kontrol etti.

82. dakikada MKE Ankaragücü farkı 2'ye indirdi. Pinto'nun kendi yarı sahasından savunma arkasına attığı topu göğsüyle kontrol ederek ceza sahasına giren Rivas, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-3.

90. dakikada fark tekrar 3'e çıktı. Kontra atakta Mustafa Pektemek sağdan ceza sahasına girerek kaleciyle karşı kaldı. Mustafa, solunda uygun durumdaki arkadaşı Fernandes'e topu çıkardı. Fernandes, meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 1-4.

Aytemiz Alanyaspor, sahadan 4-1 galibiyetle ayrıldı.