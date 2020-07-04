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04 Tem 2020 - 21:19- Sağlık G: 04 Tem 2020 - 21:23

Tehlikeli uyarı! Vakaların azalma seyri yavaş - İşte Son 24 Saat Vaka Sayısı - Ankara

Türkiye'de son 24 saatte 1154 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 204 bin 610, can kaybı 5 bin 206 oldu.
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Türkiye'de son 24 saatte 1154 kişiye yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 204 bin 610, can kaybı 5 bin 206 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre bugün 48 bin 248 test yapıldı, 1154 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 20 hasta vefat etti, 1214 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 584 bin 066, vaka sayısı 204 bin 610, vefat sayısı 5 bin 206 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1093, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 378, toplam iyileşen hasta sayısı ise 179 bin 492 oldu.

- "İyileşen toplam hasta sayımız 180 bine yaklaştı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "İyileşen toplam hasta sayımız 180 bine yaklaştı. İyileşme sürecindeki hasta sayısı 20 bin civarında. Yoğun bakım hasta sayımızda, önceki günlerden devam eden bir artış var. Vakaların azalma seyri yavaş. Bugün iyileşenlerin sayısı yeni vakalardan 60 fazla." bilgisini verdi.

04 Tem 2020 - 21:19 AA Ankara- Sağlık

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