Fenerbahçe, Göztepe’yi 2- 1 mağlup etti

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
1. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Vedat’ın yerden verdiği pasta Deniz’in gelişine yaptığı vuruşunda kaleci Beto topu kornere çeldi.
4. dakikada sol kanatta topla buluşan Berkan’ın ceza sahası içine ortasında Wilzcek’in topu göğüsüyle yumuşatarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Altay oyun alanı içine çeldi.
9. dakikada sağ kanatta topla buluşan Deniz’in ceza sahası içine yerden verdiği pasta Vedat’ın gelişine yaptığı vuruşu kaleci Beto oyun alanı içine çeldi.
25. dakikada sol tarafta topla buluşan Hasan’ın ceza sahasına verdiği pasta Ferdi’nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
36. dakikada ceza sahası içine açılan ortada topla buluşan Vedat meşin yuvarlağı Ferdi’ye verdi. Ferdi’nin gelişine yaptığı vuruşta top direğe çarpıp auta çıktı.
45+2. dakikada ceza sahasına çalımlarla giren Ferdi’nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
59. dakikada sol kanatta topla buluşan Mossoro’nun ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Altay’da kaldı.
66. dakikada Napoleoni’nin sol taraftan verdiği pasta ceza sahası dışında topla buluşan Soner’in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
87. dakikada Mossoro’nun sağ taraftan ceza sahası içine ortasında Wilczek’in kafa vuruşunu kaleci Altay kornere çeldi.
90+5. dakikada Berkan’ın ceza sahası dışından kaleyi tam karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
STAT: ÜLKER
Hakemler: Bahattin Şimsek xx, İsmail Şencan xx, Mehmet Kısal xx
Fenerbahçe: Altay xx, Dirar xx (Zajc dk. 61 xx), Serdar xx, Falette xx, Hasan Ali xx, Tolgay xx (Emre Belözoğlu dk. 61 xx), Gustavo xx, Deniz xx, Ferdi xx (Jailson dk. 78 xx), Ozan xx (Murat dk. 71 xx), Vedat Muriqi xx
Yedekler: Harun, Mevlüt, Allahyar, Ömer, Cenk, Emir
Teknik Sorumlu: Tahir Karapınar
Göztepe: Beto xx, Gassama xx (Murat dk. 46 xx), Titi xx, Alpaslan xx, Berkan xx, Soner xxx, Borges xx (Yalçın dk. 46 xx), Mossoro xx (Ege dk. 90+1 ?), Tripic xx (Castro dk. 80 ?), Serdar x (Napoleoni dk. 23 x), Wilczek xx
Yedekler: Mehmet, Kerem, Poko, Metin, Atınç
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Ferdi (dk. 25 ve 45+2) (Fenerbahçe), Soner (dk. 66) (Göztepe)
Kırmızı kart: Serdar Aziz (dk. 90+4) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Murat, Alpaslan (Göztepe)
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.