Demba ba 11. golünü attı

Süper Lig’in 30. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren goller 71. dakikada Demba Ba ve 90. dakikada Elia’dan geldi. Ba, bu golle ligdeki gol sayısını da 11’e çıkardı. Başarılı futbolcu, daha önce Gençlerbirliği, Kayserispor, Kasımpaşa (2), Y.Malatyaspor, Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK, Göztepe ve Trabzonspor ağlarını havalandırmıştı. 35 yaşındaki oyuncunun 4 de asisti bulunuyor.

(İHA)