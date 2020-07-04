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04 Tem 2020 - 23:41- Spor

Epureanu cezalı duruma düştü

Medipol Başakşehir’in deplasmanda Antalyaspor’u 2-0 yendiği maçta sarı kart gören Alexandru Epureanu, gelecek hafta oynanacak Denizlispor müsabakasında cezalı duruma düştü.
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Süper Lig’in 30. haftasında Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti. Bu mücadelede turuncu-lacivertlilerin tecrübeli stoperi Epureanu gördüğü kart sebebiyle cezalı duruma düştü. Karşılaşmanın 38. dakikasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından sar kart ile cezalandırılan Moldovalı, gelecek hafta Fatih Terim Stadı’nda oynanacak Denizlispor maçında takımını yalnız bırakacak.

(İHA)

04 Tem 2020 - 23:41 İHA İstanbul- Spor

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