Epureanu cezalı duruma düştü

Süper Lig’in 30. haftasında Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti. Bu mücadelede turuncu-lacivertlilerin tecrübeli stoperi Epureanu gördüğü kart sebebiyle cezalı duruma düştü. Karşılaşmanın 38. dakikasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından sar kart ile cezalandırılan Moldovalı, gelecek hafta Fatih Terim Stadı’nda oynanacak Denizlispor maçında takımını yalnız bırakacak.

(İHA)