Süper Lig’in 30. haftasında Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti. Bu mücadelede turuncu-lacivertlilerin tecrübeli stoperi Epureanu gördüğü kart sebebiyle cezalı duruma düştü. Karşılaşmanın 38. dakikasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından sar kart ile cezalandırılan Moldovalı, gelecek hafta Fatih Terim Stadı’nda oynanacak Denizlispor maçında takımını yalnız bırakacak.
04 Tem 2020 - 23:41- Spor
Epureanu cezalı duruma düştü
Medipol Başakşehir’in deplasmanda Antalyaspor’u 2-0 yendiği maçta sarı kart gören Alexandru Epureanu, gelecek hafta oynanacak Denizlispor müsabakasında cezalı duruma düştü.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.