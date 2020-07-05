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05 Tem 2020 - 09:44- Yaşam G: 05 Tem 2020 - 09:45

Yurtta hava durumu - 5 Temmuz 2020

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar ve Uşak’ın kuzeyi, Kütahya, Giresun ve Trabzon’un iç kesimleri, Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre,hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 36

İstanbul: Az bulutlu ve açık 33

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 33

Samsun: Az bulutlu 29

Trabzon: Parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 29

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40
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05 Tem 2020 - 09:44 İHA İstanbul- Yaşam

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