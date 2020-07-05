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05 Tem 2020 - 10:08- Belediyeler G: 05 Tem 2020 - 10:21

Keçiören’de çöp kamyonlarına maske takıldı - Ankara

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok koronavirüs (Kovid-19) vakasının Ankara’da artış göstermesiyle birlikte toplumsal farkındalık oluşturmak için belediyeye ait çöp kamyonlarının tamamına “temizlik, maske ve mesafe” yazılı maske taktıklarını ve maske takılı kamyonların tüm ilçeyi gezdiğini belirtti.

Elif Duman
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok koronavirüs ( Kovid-19) vakasının Ankara’da artış göstermesiyle birlikte toplumsal farkındalık oluşturmak için belediyeye ait çöp kamyonlarının tamamına “temizlik, maske ve mesafe” yazılı maske taktıklarını ve maske takılı kamyonların tüm ilçeyi gezdiğini belirtti. Altınok, “Salgının yayılımını azaltmak için günlerdir tekrarlanan temel kuralları vatandaşlarımıza farklı bir şekilde nasıl anlatırız diye düşündük ve sonuç itibariyle de 44 çöp kamyonumuza maske taktık.  Bütün insanlığın sağlığı için herkes üzerine düşeni yapmalı” dedi.

SALGININ YAYILIMI TOPLUMSAL DUYARLILIKLA DURDURULABİLİR

Başkent’te ve Tüm Türkiye’de koronavirüs vakasının yayılımının toplumsal duyarlılıkla azaltılabileceğine de vurgu yapan Başkan Altınok, “Başkent’te ve ülkemiz genelinde vaka sayısında yaşanan düşüş bizleri mutlu etmişken bir anda özellikle Ankara’daki vakaların artış göstermesiyle kamuoyunda farkındalık oluşturmayı uygun gördük. Bu kapsamda günlerdir Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulu tarafından tekrarlanan temizlik, maske ve mesafe (TMM) kuralına farkındalık oluşturmak için belediyemiz çöp kamyonlarına maske taktık” ifadelerini kullandı.

“EKONOMİK OLUMSUZLUKLAR YAŞANMASIN”

Salgının yayılımının artış gösterdiği dönemlerde yaşanan ekonomik ve sosyal tahribata da vurgu yapan Altınok şunları kaydetti:

“Salgının büyüyüp tekrarlamaması ve ekonomik olumsuzlukların yaşanmaması için tüm Türkiye’yi duyarlı olmaya davet ediyorum. İnsanımızın sağlığını korumak, insanlarımızı yaşatmak için toplumsal duyarlılığı da artırmamız gerekiyor. Peygamber Efendimiz (s.a.v), ‘Bir insanın ölümü bir âlimin ölümü, bir insanın kurtuluşu bütün insanlığın kurtuluşudur’ buyuruyor. Sağlığımızı korumak aynı zamanda farzdır” Kendimiz, ailemiz, çocuklarımız, ülkemiz ve tüm insanlık için üzerimize düşeni yapmalıyız.

”TEMİZLİK, MESAFE VE MASKE (TMM) YAZILI TİŞÖRT DAĞITTI

Başkan Turgut Altınok ayrıca salgının yayılımını önlemek için bir farkındalık çalışması daha yaparak Keçiören’in birçok parkında temizlik, mesafe ve maske (TMM) yazılı tişört dağıttı.
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05 Tem 2020 - 10:08 Ankara/ Keçiören- Belediyeler

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