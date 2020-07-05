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05 Tem 2020 - 11:12- Siyaset

“2 iş müfettişimiz ile teftiş başkan yardımcımızın incelemeleri devam ediyor”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Sakarya Hendek’te meydana gelen patlama bölgesinde 2 iş müfettişimiz ile teftiş başkan yardımcımızın incelemeleri devam ediyor” açıklamasında bulundu.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sakarya’nın Hendek ilçesinde meydana gelen patlamaya ilişkin incelemelere dair resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Bakan Selçuk, “Sakarya Hendek’te meydana gelen patlama bölgesinde 2 iş müfettişimiz ile teftiş başkan yardımcımızın incelemeleri devam ediyor. Ayrıca Psikososyal Destek Ekiplerimiz patlamadan etkilenen vatandaşlarımız ve ailelerinin yanında” ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk, konuya ilişkin fotoğraflar da paylaştı.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

05 Tem 2020 - 11:12 İHA Ankara- Siyaset

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