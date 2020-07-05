Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu’na planlandığı gibi başarıyla devam edildiğini ve teröristlere nefes aldırmayan komandoların Haftanin bölgesinde yoğun şekilde arama-tarama faaliyeti yürüttüğünü bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Haftanin bölgesinde komandolar tarafından devam eden arama-tarama faaliyetlerinde 4 adet AK-47 piyade tüfeği, 40 adet el bombası, 400 adet AK-47 mühimmatı, 430 adet Doçka uçaksavar mühimmatı, 120 adet 12.7 mm uçaksavar mühimmatı, bin 10 adet 5.56 milimetre mühimmat, 16 adet 81 milimetre havan mühimmatı, 3 adet 120 milimetre havan mühimmatı, 34 adet 40 milimetre bomba atar mühimmatı, 64 adet tapa, 18 adet RPG, 7 sevk fişeği, 17 adet antipersonel RPG-7 mühimmatı, 3 adet antitank RPG-7 mühimmatı, 1 adet Doçka namlusu, 150 adet av fişeği, 5 kilogram yaprak ve toz barut, 4 adet elektrikli fünye, 2 kilogram TNT kalıbı ve 1 adet keskin nişancı dürbünü ele geçirildiği belirtildi.
05 Tem 2020 - 12:57- Asayiş
Komandolar Pençe-Kaplan’da teröristlerin inlerine giriyor
Milli Savunma Bakanlığı, Haftanin bölgesinde süren Pençe-Kaplan Operasyonu’nda tüfek, el bombası, uçaksavar mühimmatı, çok sayıda fişek, TNT kalıbı ve çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.