Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabın üzerinden bir paylaşımda bulunarak, 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek, 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.
05 Tem 2020 - 14:09- Asayiş
MSB 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.