05 Tem 2020 - 16:06- Ekonomi

Konut satışları rekora gidiyor - Video Haber

Kamu bankalarının 1 Haziran 2020’de açıkladığı kredi paketi sonrasında konut kredilerinde tarihi artış yaşandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, konut kredisi hacmi tam 18/ milyar 931 milyon lira artış gösterdi.