Halihazırda dev kredi kampanyasında 12 ay ödemesiz 15 yıla kadar vade seçeneğiyle %0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunuluyor. İkinci el konutlar için de aynı koşullarda yüzde 0,74 faiz oranıyla kredi kullandırılıyor.
05 Tem 2020 - 16:06- Ekonomi Güncelleme: 05 Tem 2020 - 21:59
Konut satışları rekora gidiyor - Video Haber
Kamu bankalarının 1 Haziran 2020’de açıkladığı kredi paketi sonrasında konut kredilerinde tarihi artış yaşandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, konut kredisi hacmi tam 18/ milyar 931 milyon lira artış gösterdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.