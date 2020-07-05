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05 Tem 2020 - 18:21- Sağlık

Bakan Koca’dan Hendek’teki patlamaya ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Hendek’teki patlamada hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belirlendi. Kayıp 1 kişiye henüz ulaşılamadı. Yaralanan 126 kişiden 121’i taburcu oldu. 5 kişinin tedavisi 1’i Sakarya’da yoğun bakımda, diğeri İstanbul Kartal Şehir Hastanesi Yanık Merkezi’nde olmak üzere devam ediyor” dedi.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya’nın Hendek ilçesindeki patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Koca, “Hendek’teki patlamada hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belirlendi. Kayıp 1 kişiye henüz ulaşılamadı. Yaralanan 126 kişiden 121’i taburcu oldu. 5 kişinin tedavisi 1’i Sakarya’da yoğun bakımda, diğeri İstanbul Kartal Şehir Hastanesi Yanık Merkezi’nde olmak üzere devam ediyor” ifadelerini kullandı.

(İHA)

05 Tem 2020 - 18:21 İHA Ankara- Sağlık

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