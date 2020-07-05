Ankara'da okullar Açılınca Uygulanacak Korona virüs önlemleri Açıklandı - Video Haber

Bakanlığın hazırladığı rehberde göre, okullarda Covid-19’dan sorumlu bir okul yöneticisi görevlendirilecek.Okulun ilk haftadaki başlangıç derslerinde öğrencilere virünsün bulaşma yolları ve korunma önlemleri hakkında bilgi verilecek.

Veliler, ateş öksürük, burun akıntısı gibi grip belirtisi olan hallerde veya korona virüs tanısı alan kişi bulunması durumunda çocuklarını okula getirmeyeceklerine ve durumu okul yönetimine bildireceklerine ilişkin taahütname imzalayacak. Okullarda öğretmen, yönetici, personel toplantıları gibi idari toplantılar temastan kaçınmak amacıyla mümkün oldukça telekonferans yöntemiyle yapılacak.

Rehbere göre öğrenci ve öğretmenler mutlaka maske takacak.Okullara salgın döneminde mümkünse ziyaretçi kabul edilmeyecek. Okul girişlerinde, sınıflarda, koridorlarda el antiseptiği bulundurulacak. Temassız ateş ölçer ve maske de olacak .

Okulların içinde bulunacak kişi sayısı da belirlendi. Planlama öğrenci ve öğretmenler de dahil 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde yapılacak. Sınıf düzeni de 1 metre sosyal mesafe olacak şekilde düzenlenecek.Salgın döneminde zorunlu olmayan toplu etkinlikler yapılmayacak.

Yapılması gerekli etkinliklerin açık alanda yapılması tercih edilecek. Kantin, yemekhane gibi toplu kulanım alanlarında da sayılan bu kurallara dikkat edilecek .

Sınıflar, havanın her daim temiz olması düşünülerek sık sık havalandırılacak. Okul servis şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket edecek ve aracın içinde mutlaka tıbbi maske kullanacak.