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05 Tem 2020 - 20:11- Sağlık

Sağlık Bakanı Koca’dan sosyal mesafe uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal mesafe konusunda uyararak, ”Sosyal mesafe kuralını kat kat fazla uygularsanız tatilde kat kat iyi dinlenirsiniz” dedi.
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Bakan Koca, Twitter hesabından sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Koca, “Sosyal mesafe kuralını kat kat fazla uygularsanız tatilde kat kat iyi dinlenirsiniz” ifadelerini kullandı.

(İHA)

05 Tem 2020 - 20:11 İHA Ankara- Sağlık

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