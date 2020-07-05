Haberler Ankara Haberler Ankara
05 Tem 2020 - 21:06- Spor G: 05 Tem 2020 - 21:48

Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Sivasspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 30. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.
mask
Haber albümü için resme tıklayın

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada sol taraftan Uğur Çiftçi’nin içeri çevirdiği topa kale önündeki Yatabare’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan’da kaldı.

20. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Mert Hakan’ın ortaladığı topu arka direkte Yatabare, Emre Kılınç’a indirdi. Emre’nin sert şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.

32. dakikada Cofie’nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

42. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında Hadergjonaj son çizgiye inerek içeri çevirdi. Ön direkte Koita penaltı noktası yakınındaki Thiam’a pasını aktardı. Thiam’ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

44. dakikada sol taraftan Haddadi’nin yerden ortasında karambolde Koita kale önünde şutunu çekti. Kaleciden dönen topla buluşan Thiam’ın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Samassa’da kaldı.

56. dakikada Emre Kılınç’ın ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta kale önünde Appindangoye’nin yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak kaleci Ramazan’da kaldı.

62. dakikada Hadergjonaj’ın Emre Kılınç’a yaptığı müdahaleyi hakem Atilla Karaoğlan sarı kart olarak değerlendirdi. Sarı kartı bulunan Hadergjonaj ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı.

67. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Emre Kılınç’ın yerden sert şutunda kaleci Ramazan meşin yuvarlağın sahibi oldu.

69. dakikada Kone’nin pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Mert Hakan’ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan’da kaldı.

77. dakikada sağ kanattan Goiano’nun yerden ortasında arka direkte Kone’nin dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Atilla Karaoğlan, VAR’a danışarak gol pozisyonunda ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

86. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Erdoğan’ın plase şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ramazan kornere çeldi.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Osman Gökhan Bilir xx, İlker Takpak xx

Kasımpaşa: Ramazan xx, Hadergjonaj x, Jorge Fernandes xx, Meriah xx, Haddadi xx, Tirpan xx, Aytaç xx, Ndongala xx (Yusuf dk. 58 x), Thiam xx (Brecka dk. 90+ 4 ?), Hajradinovic xx (Pavelka dk. 46 x), Koita xx (Quaresma dk. 82 ?)

Yedekler: Fatih Öztürk, Doğucan Haspolat, Tarkan, İlhan, Gohou, Anıl Koç

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Sivasspor: Samassa xx, Goiano xx (Barış dk. 85 ?), Appindangoye xx, Camara xx, Uğur Çiftçi xx, Emre Kılınç xx, Cofie xx, Ziya xx, Mert Hakan xx (Erdoğan dk. 85 ?), Fernando xx (Kone dk. 46 x), Yatabare x (Skuletic dk. 90+2 ?)

Yedekler: Muammer, Ali Şaşal Vural, Papp, Derlek, Furkan Sağman

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Kırmızı kart: Hadergjonaj (dk. 62) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Goiano, Ziya (Sivasspor), Pavelka (Kasımpaşa)

05 Tem 2020 - 21:06 İHA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Galatasaray’a Marcao müjdesi mask
Galatasaray’a Marcao müjdesi
Epureanu cezalı duruma düştü mask
Epureanu cezalı duruma düştü
Demba ba 11. golünü attı mask
Demba ba 11. golünü attı
Fenerbahçe, Göztepe’yi 2- 1 mağlup etti mask
Fenerbahçe, Göztepe’yi 2- 1 mağlup etti
Süper Lig: Fenerbahçe: 2- Göztepe: 0 (İlk yarı) mask
Süper Lig: Fenerbahçe: 2- Göztepe: 0 (İlk yarı)
Ankaragücü sahasında 4 farkla yenildi! mask
Ankaragücü sahasında 4 farkla yenildi!
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yeni Vaka sayısı açıklandı! Ankara En Çok vaka olan 5 il içerisinde mask
Yeni Vaka sayısı açıklandı! Ankara En Çok vaka olan 5 il içerisinde
Tehlikeli uyarı! Vakaların azalma seyri yavaş - İşte Son 24 Saat Vaka Sayısı - Ankara mask
Tehlikeli uyarı! Vakaların azalma seyri yavaş - İşte Son 24 Saat Vaka Sayısı - Ankara
Ankara Son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller Arasında! İşte Vaka sayısı ve ilk 5 il mask
Ankara Son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller Arasında! İşte Vaka sayısı ve ilk 5 il
Bakan Soylu açıkladı: "Emniyet ve jandarmada yeni bir dönem başlıyor" mask
Bakan Soylu açıkladı: "Emniyet ve jandarmada yeni bir dönem başlıyor"
Bakan Koca: “4 vatandaşımız hayatını kaybetti 1’i ağır, 97 yaralı” mask
Bakan Koca: “4 vatandaşımız hayatını kaybetti 1’i ağır, 97 yaralı”
Muharrem İnce’nin kardeşine kötü haber mask
Muharrem İnce’nin kardeşine kötü haber

GALERİ

Bodrum'da kaptanı denize düşen sürat botunun etrafında dönmesi kameraya yansıdı mask
Bodrum'da kaptanı denize düşen sürat botunun etrafında dönmesi kameraya yansıdı
Karadeniz fıkrası gibi mahalle: Yer gök ‘sarı’ - Video Haber mask
Karadeniz fıkrası gibi mahalle: Yer gök ‘sarı’ - Video Haber
Şehitler için motosikletle hatim okuyarak 2 bin 23 km yol katedecek mask
Şehitler için motosikletle hatim okuyarak 2 bin 23 km yol katedecek
Altında yükseliş devam edecek! Sahte altına karşı dikkatli olunmalı mask
Altında yükseliş devam edecek! Sahte altına karşı dikkatli olunmalı
Korku dolu anlar! Patlama anında yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı - Video Haber mask
Korku dolu anlar! Patlama anında yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı - Video Haber
Serinlemek için öyle bir yere girdi ki kayboldu! - Video Haber mask
Serinlemek için öyle bir yere girdi ki kayboldu! - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL