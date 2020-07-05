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05 Tem 2020 - 21:48- Siyaset G: 05 Tem 2020 - 22:02

Libya’daki Vatiyye Hava Üssü’ne saldırıyla ilgili açıklama

Bazı basın yayın organlarında Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne ait Vatiyye Hava Üssü’ne yönelik hava saldırısı gerçekleştirildiğine dair haberler yer aldı.
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Konuya ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığının bir yetkilisi, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne ait Vattiye Üssü’ne yapılan saldırıda bazı sistemlerde hasar meydana geldiğini belirterek, "Saldırı darbeci Hafter’in ve dış güçlerin istikrarsızlık ortamını devam ettirme iradesini göstermektedir. Bu müdahaleler devam ettikçe, darbeci Hafter’e destek açıkça sürdükçe istikrarsızlık ve çatışma ortamı beslenecektir. Barış ve istikrarın temini için bölgedeki faaliyetler devam etmektedir" dedi.

05 Tem 2020 - 21:48 İHA Ankara- Siyaset

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