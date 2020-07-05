Süper Lig: Galatasaray: 1 - Trabzonspor: 3 (Maç sonucu)

MAÖTAN DAKİKALAR
7. dakikada Ndiaye’nin ceza yayından vuruşunda Donk’tan seken topu alan Ekuban’ın ceza sahası içi sol tarafından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.
10. dakikada Feghouli’nin pasında ceza sahası içi sağ tarafta topla bulunan Emre Akbaba’nın pasını yine Feghouli’ye aktardı. Cezayirli futbolcunun penaltı noktası üstünden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.
32. dakikada Feghouli’nin Da Costa’ya yaptığı müdahalede VAR’a giden hakem Cüneyt Çakır, pozisyonu izledikten sonra Feghouli’ye kırmızı kart gösterdi.
40. dakikada Donk’un ceza sahası içinde Sörloth’a yaptığı müdahale sonrasında hakem Cünent Çakır, VAR’da tekrar pozisyonu izleyip penaltı kararı verdi.
41. dakikada penaltıda topun başına geçen Sosa, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
48. dakikada ceza sahası dışından Emre Akbaba’nın uzaktan vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kontrol etti.
53. dakikada Ndiaye’nin ceza yayından yaptığı sert vuruşta kaleci Okan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
60. dakikada Taylan’ın pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Emre’nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
70. dakikada sağ kanattan Sosa’nın ortasında arka direkte topla buluşan Novak’ın Sekidika’nın üzerinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
74. dakikada sol kanattan Guilherme’nin ceza alanına gönderdiği ortasında Da Costa’nın kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı gitti.
90+4. dakikada Hüseyin Türkmen’in, Taylan Antalyalı’ya ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Seri topu ağlara gönderdi. 1-2
90+5. dakikada Ekuban’ın ceza sahası içine yerden ortasında Sörloth meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-3
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx
Galatasaray: Okan Kocuk x, Mariano x (Martin Linnes dk. 46), Ryan Donk x, Marcao x, Marcelo Saracchi x (Şener Özbayraklı dk. 77 x), Jean Michael Seri x, Taylan Antalyalı x, Sofiane Feghouli ?, Ömer Bayram x (Jesse Sekidika dk. 46 x), Younes Belhanda x (Emin Bayram dk. 77 x), Emre Akbaba x (Yunus Akgün dk. 83 x)
Yedekler: Berk Balaban, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Jimmy Durmaz
Teknik Direktör: Fatih Terim
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Kamil Ahmet xx (Serkan dk. 71 x), Hüseyin Türkmen xx, Da Costa xx, Novak xxx, Abdulkadir Parmak xxx (Doğan dk. 77 x), Badou Ndiaye xx (Guilherme dk. 71 x), Sosa xxx (Nwakaeme dk. 86 ?), Abdülkadir Ömür xx, Ekuban xx (Bilal dk. 86 ?), Alexander Sörloth xx
Yedekler: Erce Kardeşler, Campi, Messias, Abdurrahim, Koray
Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir
Goller: Seri (dk. 90+4 pen.) (Galatasaray), Sosa (dk. 41 pen.), Novak (dk. 70), Sörloth (dk. 90+5) (Trabzonspor)
Kırmızı kart: Sofiane Feghouli (dk. 32) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Saracchi, Donk (Galatasaray), Da Costa, Alexander Sörloth (Trabzonspor)
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.