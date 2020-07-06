06 Tem 2020 - 09:28- Yaşam

Yurtta hava durumu - 6 Temmuz 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimleri ile İç Ege’nin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Manisa’nın kuzeydoğu çevreleri ve Eskişehir’in batısı ile Ordu, Giresun, Trabzon, Rize’nin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.