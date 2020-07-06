İstanbul Kapalıçarışı’da 6,8610 liradan alınan dolar, 6,8630 liradan, 7,7460 liradan alınan euro ise 7,7480 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,8660 liradan, euro ise 7,72 liradan satılmıştı.
06 Tem 2020 - 09:36- Ekonomi
Serbest piyasada döviz fiyatları
Dolar 6,8630 liradan, euro ise 7,7480 liradan güne başladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.