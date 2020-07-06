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06 Tem 2020 - 09:52- Sağlık G: 06 Tem 2020 - 10:11

Hangi Besinler Ödem Atmaya İyi Gelir?

Vücutta ödem neden oluşur? Ödem atıcı yiyecekler ve tarifler nelerdir? İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Derya Fidan, ödeme dair merak edilenleri açıkladı.

Elif Duman
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Vücutta ödem neden oluşur? Ödem atıcı yiyecekler ve tarifler nelerdir? İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Derya Fidan, ödeme dair merak edilenleri açıkladı.

Tek başına bir hastalık olarak kabul edilmeyen ödem bazen de bir takım sağlık sorunları nedeniyle ortaya çıkabilmektedir. Her yaşta insanı etkileyebilmektedir fakat özellikle de kadınlarda daha sık yaşanmaktadır. El, ayak, gözler ya da karın bölgesi gibi vücudun farklı bölgelerinde oluşabilen ödem, vücudun sıvı toplayarak şişmesi şeklinde gelişmektedir.

Vücut ödemi genellikle, aşırı tuz tüketimi sonucu ve hareketsiz kalınmasından kaynaklanabilmektedir. Yanlış beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam stili, ödemin başlıca nedenleri arasında gelmektedir. Bundan dolayı da sadece beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi ile dahi, ödem oluşumunu önlemek ve ödemden kurtulmak mümkündür. Diğer yandan bazı ilaçların yan etkileri de ödem oluşumuna neden olabilmektedir. Böyle bir durumda ise kesinlikle doktora danışmadan hareket edilmemelidir. Çünkü bazı bitkisel otlar ya da besinler ilaçlar ile etkileşime girebilmekte ve tehlike oluşturabilmektedir.

Ödem oluşumundan korunmak ve ödem oluşumunu önlemek için ise kızartma şeklindeki yiyeceklerden kafeinli, gazlı ve alkollü içeceklerden, hazır sos ve baharatlardan tuz ve sodyum içeren gıdalardan uzak durmak en iyi sağlıklı beslenme sistemi olacaktır.

Ödeme iyi gelen yiyecekler nelerdir?

Birtakım besinler ödemin vücuttan giderilmesine yardımcı olabilmektedir. Sağlıklı ve dengeli beslenmeye dikkat ederek ödemden kurtulmak mümkündür.

* Su; Vücut için hayati öneme sahip olan su vücuttaki ödemin atılması açısından da son derece önemlidir kilo başına içilecek 30 ml su, ödemin oluşmasına engel olup vücut suyunu dengelemeye yardımcı olacaktır.

* Yoğurt; Zengin probiyotik içeriği ile yoğurt hem vücudun dezenfekte olmasına yardımcı olmakta hem de ödemlerin giderilmesinde destek sağlamaktadır. Özellikle de az yağlı yoğurt, ödem oluşumunun atılması açısından daha etkilidir.

* Salatalık; Zaten tüm vücut sağlığı için faydalı bir sebze olan salatalık, zengin su içeriği sayesinde vücudun ihtiyacı olan suyu sağlamada destek olup ödem oluşumunu engellemektedir.

* Maydanoz; Özellikle de sabahları kahvaltıda tüketilen maydanoz idrar söktürücü özelliklere ve böbrek fonksiyonları geliştirici özelliği sahiptir böbreklerin temizlenmesini sağlayan maydanoz çok iyi bir C vitamini deposudur.

* Yeşil çay; zengin antioksidan özelliği sayesinde ödemin vücuttan atılmasına yardımcı olur günde içilecek üç fincan yeşil çay kontrollü tüketim için önerilebilmektedir

* Ananas; Doğal bir detoks meyvesi olan ananas, içerdiği zengin organik bileşenler sayesinde ödem oluşumunun önlenmesine ve ödemin giderilmesine yardımcı olmaktadır.
İşte ödem atıcı tarifler!

Tarif 1:

* 1 orta boy kırmızı pancar
* 1 adet yeşil elma
* 1 çay kaşığı zeytinyağı
* 2 adet havuç

Yapılışı;

Malzemeleri katı meyve sıkacağından geçirin ve zeytinyağı ekleyip için.

Tarif 2:

* 1 orta boy salatalık
* 3 adet kereviz sapı
* Çeyrek limon suyu
* 250 ml yeşil elma suyu

Yapılışı:

Tüm malzemeleri blenderdan geçirin ve sabah aç karına tüketin.

Tarif 3:

* 1 bağ maydanoz sapı
* 3 yaprak nane
* 1 avuç dereotu
* 2 adet salatalık
* 1 adet elma
* 1 bardak su

Yapılışı;

Su hariç tüm malzemeleri blenderdan geçirin. Suyu ekleyerek, ikindi ara öğününde tüketebilirsiniz.

Tarif 4:

* 1.0 lt su
* 1 yemek kaşığı elma sirkesi
* 1/3 demet maydanoz
* 3-4 dilim elma
* 3-4 dilim zencefil
* 2 dilim ananas
Her yemekten önce 1 bardak kadar tüketebilirsiniz.

Tarif 5:

Ödem atıcı bağırsak dostu tarif;

* 1 bardak yeşilçay (demlenmiş soğutulmuş)
* 1 adet salatalık
* 1 dilim ananas
* 10 tane kiraz
* 5 dal maydanoz
* 1 tatlı kaşığı çörekotu veya keten tohumu
Çekirdekleri ayrılmış olan bağırsak dostu kirazlar ve tüm malzemeleri smoothie olacak şekilde blenderize ediyoruz ve günde 1 bardak 1 ara öğüne denk geleceğini unutmadan tüketebiliriz.
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06 Tem 2020 - 09:52 - Sağlık

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