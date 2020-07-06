Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri'nin bu haftaki konuğu Ahmet Şafak oldu

Mamak Belediyesi’nin online olarak vatandaşlarla buluşturduğu Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri’nin bu haftaki konuğu ses sanatçısı Ahmet Şafak oldu. Moderatörlüğü’nü Serdar Tuncer’in yaptığı programda Şafak, şehit yakınları ve vatani görevini yapmakta olan Mehmetçik için şarkılarını seslendirdi.
Dijital ortamda hemşehrilerimizin evlerine konuk oluyoruz
Koronavirüs sebebiyle kültür ve sanat etkinliklerine dijital ortamda devam ettiklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Gerek Musiki Muallim Mektebi Sohbetlerimiz ile gerekse Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Konserleri ile şiir dinletileri gibi renkli ve dopdolu içeriğe sahip programlarla dijital ortamda hemşehrilerimizin evlerine konuk oluyoruz” dedi. Sosyal medyadan bu etkinliklerin paylaşımının, hayat normale dönünceye kadar devam edeceğini ve Mamaklıları kültür ve sanat etkinliklerinden uzak bırakmayacaklarını kaydeden Köse, “İnanıyorum ki, en kısa zamanda bugünleri de atlatacak, yine eski güzel ve sağlıklı günlere kavuşacağız” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.