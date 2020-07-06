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06 Tem 2020 - 10:36- Ekonomi G: 06 Tem 2020 - 11:47

Merkez, aylık fiyat gelişmesi raporunu açıkladı

Merkez Bankasının açıkladığı raporda, temel mal grubu yıllık enflasyonu haziran ayında 2,13 puan artarak yüzde 11,39 oldu. Bu dönemde yıllık enflasyon tüm alt gruplarda yükseldi, fiyatlar üzerinde birikimli döviz kuru etkileri ve salgına bağlı birim maliyet artışları ile normalleşme süreciyle birlikte bazı gruplara yönelik güçlenen talep de etkili oldu.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 haziran dönemi fiyat gelişmeleri raporunu açıkladı. Buna göre; haziran ayında tüketici fiyatları yüzde 1,13 oranında arttı ve yıllık enflasyon 1,23 puan yükselerek yüzde 12,62 oldu. Bu dönemde B ve C endekslerinin yıllık değişim oranları sırasıyla 0,74 ve 1,32 puan artarak yüzde 11,95 ve yüzde 11,64 olarak gerçekleşti. Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde, bir önceki aya göre temel mal, enerji ve hizmet katkıları sırasıyla 0,58, 0,45 ve 0,23 puan arttı, gıda grubunun katkısında belirgin bir değişim olmadı.

Mevsimsellikten arındırılmış verilerle üç aylık ortalamalara göre B ve C göstergelerinin eğilimlerinde artış gözlendi. Bu dönemde, hem hizmet hem de temel mal grubunda enflasyon eğilimi yükseldi.

Hizmet fiyatları haziran ayında yüzde 2,09 oranında artmış, grup yıllık enflasyonu 0,48 puan yükselişle yüzde 11,76 oldu. Yıllık enflasyon kira dışındaki alt gruplarda artmış, en belirgin yükseliş ulaştırma grubunda kaydedildi. Ulaştırma hizmetlerinde normalleşme süreci ile birlikte uçak bileti (yüzde 12,39) ve şehirlerarası otobüs ücretlerindeki (yüzde 23,52) artışlar öne çıktı. Kapasite sınırlamasına tâbi olan lokanta-otel grubunda, gerek yiyecek ve içecek hizmetlerinde gerekse konaklama hizmetlerinde fiyatlar yükseldi. Diğer hizmetler grubunda ise eğitim ve paket turlar ile berber ve kuaför hizmetleri fiyatlarındaki artışlar dikkat çekti. Haberleşme hizmetleri fiyatlarındaki artışta posta hizmetleri, telefonla görüşme ve internet ücreti öne çıktı. Kira yıllık enflasyonunda yavaşlama eğilimi bu dönemde de devam etti.

Temel mal grubu yıllık enflasyonu haziran ayında 2,13 puan artarak yüzde 11,39 oldu. Bu dönemde yıllık enflasyon tüm alt gruplarda yükseldi, fiyatlar üzerinde birikimli döviz kuru etkileri ve salgına bağlı birim maliyet artışları ile normalleşme süreciyle birlikte bazı gruplara yönelik güçlenen talep de etkili oldu. Dayanıklı mal grubu fiyatları, otomobil, beyaz eşya ile diğer elektrikli ve elektriksiz aletlerin öncülüğünde yüzde 2,88 oranında artarken, giyim ve ayakkabı grubu fiyatlarındaki değişim yüzde 1,15 ile tarihsel ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Bu dönemde diğer temel mallarda da fiyatlar bir önceki aya göre belirgin bir oranda arttı.

Enerji grubu fiyatları haziran ayında yüzde 2,62 oranında arttı. Bu dönemde uluslararası petrol fiyatlarındaki toparlanmaya bağlı olarak akaryakıt ve tüpgaz fiyatları sırasıyla yüzde 6,59 ve yüzde 3,58 oranında yükseldi. Ayrıca bu dönemde şebeke suyu fiyatları yüzde 1,75 oranında artış kaydetti. Bu gelişmeler ile enerji yıllık enflasyonu 3,89 puan yükselerek yüzde 9,12’ye ulaştı.

Gıda ve alkolsüz içecekler yıllık enflasyonu haziran ayında 0,06 puan artarak yüzde 12,93 oldu. İşlenmemiş gıda fiyatlarındaki mevsimsel düşüşün geçen yıla kıyasla daha sınırlı olması sonucunda grup yıllık enflasyonu yüzde 12,29’a yükseldi. Bu gelişmede, taze meyve yıllık enflasyonundaki azalışa karşın, sebze yıllık enflasyonun yüzde 21,39’a yükselmesi belirleyici oldu. Diğer işlenmemiş gıda grubunda bakliyat, kuru yemiş ve pirinç fiyatlarındaki yükselişler devam ederken son aylarda belirgin olarak artan kırmızı et fiyatları haziran ayında geriledi. İşlenmiş gıda grubunda ise aylık fiyat artışı son döneme kıyasla daha ılımlı gerçekleşirken (yüzde 0,58), baz etkisinin de desteğiyle işlenmiş gıda yıllık enflasyonu yüzde 13,41’e geriledi. Bu gelişmelerle taze meyve ve sebze dışı gıda grubunda yıllık enflasyon azalışını sürdürdü.

Asgari maktu özel tüketim vergisinin mayıs ayında yükseltilmesinin bu döneme sarkan etkisiyle tütün ürünleri fiyatları haziran ayında yüzde 0,92 oranında arttı, bu grupta yıllık enflasyon bir miktar yükseldi.

Yİ-ÜFE

Yurt içi üretici fiyatları haziran ayında yüzde 0,69 oranında arttı, yıllık enflasyon yüzde 6,17 oldu. Yakın dönemdeki döviz kuru görünümüne de bağlı olarak petrol ve ana metal hariç imalat sanayi fiyatlarının mevsimsellikten arındırılmış eğilimi bu dönemde azaldı.

Ana sanayi gruplarına göre incelendiğinde, yıllık enflasyon dayanıklı ve dayanıksız tüketim mallarında gerilerken, enerji ve sermaye malları gruplarında yükseldi, ara malında yataya yakın seyretti. Aylık bazda, enerji fiyatlarındaki artışta uluslararası petrol fiyatlarındaki görünüme bağlı olarak rafine edilmiş petrol ürünleri ve ham petrol ile gaz imalatı fiyatları belirleyici oldu. Sermaye malları grubunda motorlu kara taşıtları ile parça ve aksesuarlarının yanı sıra makineler; dayanıksız tüketim mallarında fırın ürünleri ve unlu mamul fiyatlarındaki artışlar etkili oldu. Ara malları fiyatlarındaki düşüşte demir-çelik ve ferro alaşımlar, tekstil ipliği, temel kimyasallar ve kâğıt ürünleri öne çıkarken; dayanıklı tüketim malları fiyatları başka yerlerde sınıflandırılmamış ulaşım araçları öncülüğünde geriledi. Özetle, haziran ayında üretici fiyatlarının yıllık enflasyonu artarken ana eğilimi yavaşladı.

06 Tem 2020 - 10:36 İHA İstanbul- Ekonomi

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