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06 Tem 2020 - 11:06- Spor G: 06 Tem 2020 - 11:44

Başakşehir yarın Denizlispor ile karşılaşacak

Süper Lig’de lider konumda bulunan Medipol Başakşehir, yarın sahasında Denizlispor ile karşılaşacak.
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Süper Lig’in 31. haftasında Başakşehir, Denizlispor’u konuk edecek. Turuncu-lacivertliler, geride kalan 30 haftada 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 yenilgi sonucu topladığı 63 puanla zirvede yer alırken, Denizli temsilcisi ise 8’er galibiyet ve beraberlik, 14 mağlubiyet neticesinde elde ettiği 32 puanla 13. sırada bulunuyor.

LİGDE 11, EVİNDE SON 14 MAÇI KAYBETMEDİ

Okan Buruk’un takımı, Denizlispor karşısına önemli bir psikolojik üstünlükle çıkacak. İstanbul ekibi, ligde oynadığı son 11 maçta yenilgi yüzü görmedi. Turuncu-lacivertliler, söz konusu müsabakalarda 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Başakşehir, bunun yanında Fatih Terim Stadyumu’ndaki son 14 karşılaşmada da mağlup olmadı. Ligin 2. haftasında evinde Fenerbahçe’ye 2-1 kaybettiği mücadeleden beri sahasında yenilmeyen turuncu-lacivertli ekip, bu maçlarda 10 galibiyet, 4 beraberlikle sahadan ayrıldı.

TEK EKSİK EPUREANU

Başakşehir’in Denizlispor karşısındaki tek eksik oyuncusu Alexandru Epureanu. Antalyaspor karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen tecrübeli stoper, yarın akşam takımını yalnız bırakacak. Teknik Direktör Okan Buruk’un Epureanu’nun yerine Ponck’a şans vermesi bekleniyor.

CRİVELLİ SINIRDA

Medipol Başakşehir’de Denizlispor mücadelesi öncesi Enzo Crivelli sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Golcü futbolcu, Denizlispor karşısında sarı kart görmesi halinde 32. haftada deplasmanda oynanacak Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

DÜDÜK ABDULKADİR BİTİGEN’DE

Yarın Fatih Terim Stadyumu’nda saat 21.00’de başlayacak müsabakayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen’in yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sarper Barış Saka olacak.
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06 Tem 2020 - 11:06 İHA İstanbul- Spor

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