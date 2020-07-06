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06 Tem 2020 - 13:08- Asayiş G: 06 Tem 2020 - 13:21

Bakan Soylu: ''59 kişi tutuklandı''

İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de sokakta uyuşturucu satanları koordine eden "Alabaylar Çetesi"nin çökertildiğini, 59 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Elif Duman
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de sokakta uyuşturucu satanları koordine eden "Alabaylar Çetesi"nin çökertildiğini, 59 kişinin tutuklandığını açıkladı.
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06 Tem 2020 - 13:08 AA Ankara- Asayiş

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