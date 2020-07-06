06 Tem 2020 - 13:24- Asayiş

’Alabaylar Çetesi’ çökertildi

Bakan Soylu:"İzmir’de bir uyuşturucu çetesi daha çökertildi. Sokak satıcılarını koordine eden “Alabaylar Çetesine” bir yıllık takip neticesinde darbe...59 tutuklu...Narkotik Daireye, İzmir Emniyetimize, Adli Makamlara...Şükranlarımız"