Bakan Soylu’dan sosyal mesafe kuralı uyarısı

Korona virüs vakalarının artmasının ardından Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile vatandaşlara uyarıda bulundu. Her Pazartesi günü yapılan Güvenlik Toplantısının maske, mesafe, temizlik kurallarına uygun olarak gerçekleştiğine dikkat çeken Soylu, Düğün, nikah, toplantı gibi her türlü sosyal etkinlikte bu kurallara uyulması gerektiğinin altını çizdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:
“Her Pazartesi yaptığımız Güvenlik Toplantımızı, maske, mesafe, temizlik kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Düğün, nikah, toplantı gibi her türlü sosyal etkinliklerin de, Maske-Mesafe-Temizlik kurallarına uygun olarak yapılması vatandaşımızdan beklentimizdir.”
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.