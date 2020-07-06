Acı haber geldi! Kızılırmak'ta kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

Kayseri'nin Özvatan ilçesinde Kızılırmak'ta kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.
Kermelik Mahallesi'nde arkadaşlarıyla pikniğe giden ve girdiği Kızılırmak'ta kaybolan Çağatay Şamlı'yı (18), arama çalışmalarına devam edildi.
Sualtı polislerince bulunan Şamlı'nın cesedi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Çağatay Şamlı, dün 7 arkadaşıyla Kızılırmak kenarına pikniğe gitmişti. Suya giren genç, bir süre sonra gözden kaybolmuş, arkadaşları Şamlı'yı kurtaramayınca durumu jandarma ekiplerine bildirmişti. Olay yerine jandarma, polis, UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.
Konya ve Mersin Emniyet Müdürlüğünde görevli dalgıç polislerin de katıldığı çalışmalara havanın kararmasıyla ara verilmişti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.