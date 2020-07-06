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06 Tem 2020 - 13:48- Belediyeler G: 06 Tem 2020 - 13:49

Yeni Atölye inşaatının çalışmaları tamamlandı - Ankara

Beypazarı Belediyesi atölye binasının bulunduğu mevcut alanda yapılan Yeni Atölye inşaatının çalışmaları tamamlandı.

Elif Duman
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Beypazarı Belediyesi atölye binasının bulunduğu mevcut alanda yapılan Yeni Atölye inşaatının çalışmaları tamamlandı.

Eski atölye binasının yetersiz gelmesiyle birlikte yeni bina için çalışmalara başlayan Beypazarı Belediyesi 2100 m2 alanda, içerisinde kaporta, kaynak, boyahane, ambar, yıkama-yağlama ve hizmet ofisi bölümlerinin bulunduğu atölye binasını kısa zaman içerisinde hizmete açmayı planlıyor.

İnşaatı tamamlanan atölye binasında incelemelerde bulunan Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ‘’Günümüz teknolojik alt yapısına sahip, modern, belediyemizin hizmet kalitesini artıracak, uzun yıllar ilçemize hizmet edecek bir atölyeyi ilçemize kazandırdık. Yeni binamızın eksiklerini tamamlayarak en kısa zamanda hizmete açacağız ’’ dedi.
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06 Tem 2020 - 13:48 Ankara/ Beypazari- Belediyeler

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