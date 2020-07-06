Yeni Atölye inşaatının çalışmaları tamamlandı - Ankara

Beypazarı Belediyesi atölye binasının bulunduğu mevcut alanda yapılan Yeni Atölye inşaatının çalışmaları tamamlandı.
Eski atölye binasının yetersiz gelmesiyle birlikte yeni bina için çalışmalara başlayan Beypazarı Belediyesi 2100 m2 alanda, içerisinde kaporta, kaynak, boyahane, ambar, yıkama-yağlama ve hizmet ofisi bölümlerinin bulunduğu atölye binasını kısa zaman içerisinde hizmete açmayı planlıyor.
İnşaatı tamamlanan atölye binasında incelemelerde bulunan Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ‘’Günümüz teknolojik alt yapısına sahip, modern, belediyemizin hizmet kalitesini artıracak, uzun yıllar ilçemize hizmet edecek bir atölyeyi ilçemize kazandırdık. Yeni binamızın eksiklerini tamamlayarak en kısa zamanda hizmete açacağız ’’ dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.