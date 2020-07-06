Bakan Soylu duyurdu: “İzmir’de ’Alabaylar Çetesi’ çöketildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Soylu, 1 yıllık takip neticesinde Alabaylar Çetesi’nin çökertildiğini duyurdu. Bakan Soylu, şu açıklamayı yaptı:
"İzmir’de bir uyuşturucu çetesi daha çökertildi! Sokak satıcılarını koordine eden ‘Alabaylar Çetesine’ bir yıllık takip neticesinde darbe... 59 tutuklu... Narkotik daireye, İzmir emniyetimize, adli makamlara şükranlarımızla."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.