Halkbank kaptanını bırakmadı

Halkbank altyapısında yetişerek kaptanlığa yükselen genç oyuncu Faik Samed Güneş, önümüzdeki sezon da mavi-beyazlı forma için ter dökecek. Takımında kalmanın kendisini gururlandırdığını dile getiren Güneş, 10 yıldır Halkbank ailesinde yer aldığını belirterek, “10 yıldır olduğu gibi gönül bağı kurduğum, aidiyet duyduğum kulübümle yeni sezona başlamak için heyecanlıyım. Birlikte zorlu bir yola çıkıyoruz. Fakat öncelikle önemsediğim; sporcu ve çalışanların sağlıklı, esen bir sezon geçirmesidir” dedi.

Takıma yeni katılan sporcularla, uzun süre birlikte forma giyen oyuncuların uyumunu sağlayıp kulübün hedefleri doğrultusunda başarılı bir sezon temennisini dile getiren Faik Samed Güneş, voleybola verilen aranın uzun bir süreç olduğunu ve çok özlediklerini belirterek sözlerini tamamladı.