Anadolu Efes, Rodrigue Beaubois’in sözleşmesini uzattı

Anadolu Efes, Fransız basketbolcu Rodrigue Beaubois ile nikah tazeledi. Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığı belirtildi.
Rodrigue Beaubois, Anadolu Efes ile THY Euroleague’de bu sezon 10.6 sayı, 2.6 asist ve 1.3 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.
Beaubois, kariyerinde Avrupa’da Cholet, Charleroi, Le Mans, Strasbourg, Baskonia Vitoria Gasteiz ve NBA’de de Batı Konferansı takımlarından Dallas Mavericks’te formaları giydi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.