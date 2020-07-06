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06 Tem 2020 - 15:41- Eğitim G: 06 Tem 2020 - 15:46

Öğrencilerin nisan burs ve kredi ödemelerine başlandı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin Nisan ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatmaya başladığını duyurdu.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı kredi ve burslarının öğrencilere kesintisiz olarak ödenmeye devam edeceğini açıklamasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burs ve kredi ödemelerinin tarihlerini açıkladı.

Koronavirüs tedbirler kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilerin kredi ve burs ödemelerinde herhangi bir kesinti yapılmayacağını açıklamasının ardından Bakan Kasapoğlu, binlerce öğrencinin beklediği açıklamayı yaptı. Bugün itibariyle burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı. 6 - 10 Nisan tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödenmeye başlayacak.

TC Kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Nisan, “2” olanlar 7 Nisan, “4” olanlar 8 Nisan, “6” olanlar 9 Nisan, “8” olanlar 10 Nisan ‘da ödemelerini alabilecek.

06 Tem 2020 - 15:41 İHA Ankara- Eğitim

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