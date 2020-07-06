Öğrencilerin nisan burs ve kredi ödemelerine başlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı kredi ve burslarının öğrencilere kesintisiz olarak ödenmeye devam edeceğini açıklamasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burs ve kredi ödemelerinin tarihlerini açıkladı.
Koronavirüs tedbirler kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilerin kredi ve burs ödemelerinde herhangi bir kesinti yapılmayacağını açıklamasının ardından Bakan Kasapoğlu, binlerce öğrencinin beklediği açıklamayı yaptı. Bugün itibariyle burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı. 6 - 10 Nisan tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödenmeye başlayacak.
TC Kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Nisan, “2” olanlar 7 Nisan, “4” olanlar 8 Nisan, “6” olanlar 9 Nisan, “8” olanlar 10 Nisan ‘da ödemelerini alabilecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.