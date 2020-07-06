Kan donduran olay! Torununa cinsel istismarda bulunan dede...

Esenler'de torununa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan dede C.Y, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.
Mağdur S.A.K'nin babası hakkındaki şikayeti üzerine gözaltına alınan C.Y’nin (57) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Bakırköy Adliyesine sevk edilen zanlı, buradaki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, kızının kendisine iftira attığını öne sürdü.
Savcılıktaki ifadesinin ardından Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.