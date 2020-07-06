Haberler Ankara Haberler Ankara
06 Tem 2020 - 18:03- Asayiş

EGM’den korona virüs tedbirleri kapsamında kesilen cezalara ilişkin açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), “Korona virüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesemez” başlıklı haberler dolayısıyla konuya ilişkin açıklama yaptı. EGM’den yapılan açıklamada, “Yapılan bu usul olarak yanlış işlem münferit bir işlem olup bağlayıcılık yönünden usule uygun diğer işlemleri kapsamamaktadır. Bu ve benzeri konularda polisin tutanak düzenleme yetkisi vardır. Bundan böyle de bu yetkisini kullanacaktır” denildi.
mask

EGM, 4 Temmuz 2020 tarihinde bazı basın yayın organlarında yer alan “Korona virüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesemez” başlıklı haberler ile ilgili açıklama yaptı.

EGM’den yapılan açıklamada, “Tüm Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasını engellemek amacıyla yetkili ve sorumlu makamlar tarafından bazı tedbirler alınmaktadır. Alınan bu tedbirlere aykırı davrananlar hakkında da mevzuata göre yetkililer tarafından idari yaptırımlar uygulanmaktadır” denildi.

“Bazı vatandaşlarımız kendilerine uygulanan idari yaptırımların iptali yönünde yargı mercilerine başvurmuş ve yetkili mahkemelerce de bir kısım iptal kararları verilmiştir” ifadelerine de yer verilen açıklamada, bu bağlamda 4 Temmuz 2020 tarihinde bazı basın yayın organlarında “Korona virüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesemez” başlıklı haberlerin yer aldığı ve konuya ilişkin açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

“YAPILAN BU USUL OLARAK YANLIŞ İŞLEM MÜNFERİT BİR İŞLEM OLUP BAĞLAYICILIK YÖNÜNDEN USULE UYGUN DİĞER İŞLEMLERİ KAPSAMAMAKTADIR”

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“5326 sayılı Kabahatler Kanununun 22. Maddesinde sayılan ‘Kabahat dolayısıyla idari yaptırım kararı vermeye ilgili kanunda açıkça gösterilen idari kurul, makam veya kamu görevlileri yetkilidir.’ hükmü ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 294. Maddesinde sayılan ‘Bu Kanunda yazılı olan idari para cezaları mahallî mülki amir tarafından verilir’ hükmü doğrultusunda korona virüsün (Covid-19) Türkiye’de yayılmasını engellemek amacıyla alınan tedbirlere aykırı davrananlara idari yaptırım uygulanması hususunda mahkeme tarafından iptal edilen habere konu karar incelendiğinde; idari yaptırım karar tutanağının mülki amire onaylatılması sonrasında kişiye tebliğ edilmesi gerekirken, tutanağın mülki amire onaylatılmadan ilgiliye tebliğ edilerek, teslim edildiği ve bu şekilde mahkemeye taşındığı anlaşılmıştır. Bu tür usul eksikliklerinin yapılmaması konusunda tüm personel uyarılmıştır. Yapılan bu usul olarak yanlış işlem münferit bir işlem olup bağlayıcılık yönünden usule uygun diğer işlemleri kapsamamaktadır. Bu ve benzeri konularda polisin tutanak düzenleme yetkisi vardır. Bundan böyle de bu yetkisini kullanacaktır. Türk Polis Teşkilatımız korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yürüttüğü çalışmalarını yasal görev sınırları içerisindeki yetki ve sorumluluklarına bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edecektir.”

(İHA)

06 Tem 2020 - 18:03 İHA Ankara- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
3 milyon liralık vurgun yapmışlar! mask
3 milyon liralık vurgun yapmışlar!
MSB 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu mask
MSB 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu
Komandolar Pençe-Kaplan’da teröristlerin inlerine giriyor mask
Komandolar Pençe-Kaplan’da teröristlerin inlerine giriyor
Çuvallar içinde usulsüz taşınan yüzlerce kilo tulum peynirine el konuldu mask
Çuvallar içinde usulsüz taşınan yüzlerce kilo tulum peynirine el konuldu
Bataklık Operasyonu’nda 34 kişi tutuklandı mask
Bataklık Operasyonu’nda 34 kişi tutuklandı
Bingöl'de Yine deprem Haberi! İşte şiddeti... mask
Bingöl'de Yine deprem Haberi! İşte şiddeti...
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Tehlikeli uyarı! Vakaların azalma seyri yavaş - İşte Son 24 Saat Vaka Sayısı - Ankara mask
Tehlikeli uyarı! Vakaların azalma seyri yavaş - İşte Son 24 Saat Vaka Sayısı - Ankara
Koronavirüs sonrası başvurular azaldı - Ankara mask
Koronavirüs sonrası başvurular azaldı - Ankara
Ankara Son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller Arasında! İşte Vaka sayısı ve ilk 5 il mask
Ankara Son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller Arasında! İşte Vaka sayısı ve ilk 5 il
Bakan Koca: “4 vatandaşımız hayatını kaybetti 1’i ağır, 97 yaralı” mask
Bakan Koca: “4 vatandaşımız hayatını kaybetti 1’i ağır, 97 yaralı”
Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu mask
Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
Son Dakika! Leyla davasında sanıklardan şok eden savunma mask
Son Dakika! Leyla davasında sanıklardan şok eden savunma

GALERİ

Garip olay! Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı... - Video Haber mask
Garip olay! Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı... - Video Haber
Müge Anlı'da Korkunç Cinayetin Perde Arkası Aralandı! Kuzenini Öldürüp... - Video Haber mask
Müge Anlı'da Korkunç Cinayetin Perde Arkası Aralandı! Kuzenini Öldürüp... - Video Haber
Ölüme meydan okudu! Seyir halindeki motosikletin üzerinde... - Video Haber mask
Ölüme meydan okudu! Seyir halindeki motosikletin üzerinde... - Video Haber
Otobüs metrobüs köprüsünün ayağına çarptı: 19 yaralı mask
Otobüs metrobüs köprüsünün ayağına çarptı: 19 yaralı
Kadın sürücü diğer sürücüleri çileden çıkardı - Video Haber mask
Kadın sürücü diğer sürücüleri çileden çıkardı - Video Haber
Bakan Koca: "Çankırı’dan örnek geldi" - Video Haber mask
Bakan Koca: "Çankırı’dan örnek geldi" - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL