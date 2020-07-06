Haberler Ankara Haberler Ankara
06 Tem 2020 - 19:24- Asayiş G: 06 Tem 2020 - 20:43

Milli Savunma Bakanlığı: “PKK’lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi”

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu’nda terör örgütü PKK’lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu’nda Kahraman Komandolarımız, terör örgütü PKK’lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi” denildi.

Son yapılan arama-tarama faaliyetlerinde ele geçirilenlere ilişkin bilgilerin paylaşıldığı açıklamada, “Son yapılan arama-tarama faaliyetleriyle; 5 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet RPG-7 roketatar, 1 adet tel güdümlü füze ve tetik tertibatı, 1 adet tabanca, 14 adet el bombası, 9 adet EYP, 3 adet antipersonel mayın, 15 adet antipersonel/antitank roketatar mühimmatı, 1 adet 81 mm havan mühimmatı, 1 adet 60 mm havan mühimmatı, 100 adet Doçka uçaksavar mühimmatı, 900 adet 7.62 mm piyade tüfeği mühimmatı, 150 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 700 adet M-16 piyade tüfeği mühimmatı, 1900 adet 5.45x39 mm fişek, 14 adet tabanca mermisi, 34 adet 40 mm bombaatar mühimmatı, 4 adet patlamamış top mühimmatı, 28 adet el bombası fünyesi, 9 varil mazot, 1600 adet tahrip kapsülü, 1500 adet mekanik fünye, 233 adet elektrikli fünye, 5 adet jeneratör, 600 m elektrik kablosu, 1 adet fotoğraf makinesi, 6 adet hilti, 2 adet Yaesu el telsizi, 3 adet silah üstü dürbün, 2 adet silah üstü termal dürbün, 1 adet gündüz el dürbünü, 4 çuval amonyum nitrat, 2 adet termal şemsiye, çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi” bilgisine yer verildi.

06 Tem 2020 - 19:24 İHA Ankara- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
3 milyon liralık vurgun yapmışlar! mask
3 milyon liralık vurgun yapmışlar!
MSB: ''2 terörist etkisiz hale getirildi'' mask
MSB: ''2 terörist etkisiz hale getirildi''
Terör örgütünde çözülmeler devam ediyor mask
Terör örgütünde çözülmeler devam ediyor
MSB 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu mask
MSB 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu
Komandolar Pençe-Kaplan’da teröristlerin inlerine giriyor mask
Komandolar Pençe-Kaplan’da teröristlerin inlerine giriyor
Çuvallar içinde usulsüz taşınan yüzlerce kilo tulum peynirine el konuldu mask
Çuvallar içinde usulsüz taşınan yüzlerce kilo tulum peynirine el konuldu
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Tehlikeli uyarı! Vakaların azalma seyri yavaş - İşte Son 24 Saat Vaka Sayısı - Ankara mask
Tehlikeli uyarı! Vakaların azalma seyri yavaş - İşte Son 24 Saat Vaka Sayısı - Ankara
Koronavirüs sonrası başvurular azaldı - Ankara mask
Koronavirüs sonrası başvurular azaldı - Ankara
Ankara Son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller Arasında! İşte Vaka sayısı ve ilk 5 il mask
Ankara Son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller Arasında! İşte Vaka sayısı ve ilk 5 il
Bakan Koca: “4 vatandaşımız hayatını kaybetti 1’i ağır, 97 yaralı” mask
Bakan Koca: “4 vatandaşımız hayatını kaybetti 1’i ağır, 97 yaralı”
Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu mask
Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
Son Dakika! Leyla davasında sanıklardan şok eden savunma mask
Son Dakika! Leyla davasında sanıklardan şok eden savunma

GALERİ

Garip olay! Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı... - Video Haber mask
Garip olay! Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı... - Video Haber
Müge Anlı'da Korkunç Cinayetin Perde Arkası Aralandı! Kuzenini Öldürüp... - Video Haber mask
Müge Anlı'da Korkunç Cinayetin Perde Arkası Aralandı! Kuzenini Öldürüp... - Video Haber
Ölüme meydan okudu! Seyir halindeki motosikletin üzerinde... - Video Haber mask
Ölüme meydan okudu! Seyir halindeki motosikletin üzerinde... - Video Haber
Otobüs metrobüs köprüsünün ayağına çarptı: 19 yaralı mask
Otobüs metrobüs köprüsünün ayağına çarptı: 19 yaralı
Kadın sürücü diğer sürücüleri çileden çıkardı - Video Haber mask
Kadın sürücü diğer sürücüleri çileden çıkardı - Video Haber
Bakan Koca: "Çankırı’dan örnek geldi" - Video Haber mask
Bakan Koca: "Çankırı’dan örnek geldi" - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL