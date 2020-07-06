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06 Tem 2020 - 21:06- Sağlık G: 06 Tem 2020 - 21:41

Son 24 saatte 16 kişi korona virüsten hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı Türkiye günlük korona virüs tablosuna göre son 24 saatte 16 kişi Covid-19’dan dolayı hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 2 bin 315 oldu.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden günlük korona virüs tablosunu kamuoyu ile paylaştı. Bakan Koca’nın “Vaka sayılarımızda azalma sürüyor. Dikkatli olmalıyız: Azalmalar yavaş, artış hızlı gerçekleşiyor. 1000’i aşan günlük yeni vakalarımızın sebebi, kurallara uyulmamasıdır. Bugünkü 16 can kaybına önlenebilir sebepler yol açtı. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ” notuyla paylaştığı tabloya göre bugünkü test sayısı 52 bin 193, bugünkü vaka sayısı bin 86, bugünkü vefat sayısı 16, bugünkü iyileşenlerin sayısı ise 2 bin 315 oldu.

06 Tem 2020 - 21:06 İHA Ankara- Sağlık

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