Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden günlük korona virüs tablosunu kamuoyu ile paylaştı. Bakan Koca’nın “Vaka sayılarımızda azalma sürüyor. Dikkatli olmalıyız: Azalmalar yavaş, artış hızlı gerçekleşiyor. 1000’i aşan günlük yeni vakalarımızın sebebi, kurallara uyulmamasıdır. Bugünkü 16 can kaybına önlenebilir sebepler yol açtı. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ” notuyla paylaştığı tabloya göre bugünkü test sayısı 52 bin 193, bugünkü vaka sayısı bin 86, bugünkü vefat sayısı 16, bugünkü iyileşenlerin sayısı ise 2 bin 315 oldu.
06 Tem 2020 - 21:06- Sağlık Güncelleme: 06 Tem 2020 - 21:41
Son 24 saatte 16 kişi korona virüsten hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı Türkiye günlük korona virüs tablosuna göre son 24 saatte 16 kişi Covid-19’dan dolayı hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 2 bin 315 oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.