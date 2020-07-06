Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Gelibolu Yarımadası’nda çıkan orman yangının söndürülebilmesi için TSK’ya ait araç-gereç ve personelimiz, Çanakkale Valiliği ile koordinasyon içinde gerekli katkıyı vererek istenilen talepleri karşılamış, süreç yakından takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi.
06 Tem 2020 - 22:04- Asayiş Güncelleme: 06 Tem 2020 - 22:31
MSB’den Gelibolu Yarımadası’ndaki yangına ilişkin açıklama
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülebilmesi için Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait araç-gereç ve personelin, gerekli katkıyı vererek istenilen talepleri karşıladığını açıkladı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.