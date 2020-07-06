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06 Tem 2020 - 22:04- Asayiş G: 06 Tem 2020 - 22:31

MSB’den Gelibolu Yarımadası’ndaki yangına ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülebilmesi için Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait araç-gereç ve personelin, gerekli katkıyı vererek istenilen talepleri karşıladığını açıkladı.
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Gelibolu Yarımadası’nda çıkan orman yangının söndürülebilmesi için TSK’ya ait araç-gereç ve personelimiz, Çanakkale Valiliği ile koordinasyon içinde gerekli katkıyı vererek istenilen talepleri karşılamış, süreç yakından takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

06 Tem 2020 - 22:04 İHA Ankara- Asayiş

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