Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Çin Halk Cumhuriyeti’nin (ÇHC) orta ve güney bölgelerinde meydana gelen sel felaketinin çok sayıda can kaybına yol açtığını, yaralananlar ve kayıplar olduğunu üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, ÇHC halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
06 Tem 2020 - 22:33- Siyaset
Dışişleri Bakanlığı’ndan Çin’e taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti’nin orta ve güney bölgelerinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.