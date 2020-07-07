Ankara’nın Beypazarı ilçesinde işlettikleri gazinoya gelen vatandaşlara fazla hesap çıkartarak hesaba itiraz edenleri silahla tehdit ettikleri ve hesabı ödeyemeyen vatandaşlara zorla senet imzalattıkları belirlenen suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 6’sı tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartıyla, 3 kişi de emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan tutuklanan 6 kişiden 1’inin polis memuru olduğu öğrenildi.
07 Tem 2020 - 08:42- Asayiş
"Dam" operasyonunda 1’i polis 6 kişi tutuklandı
Ankara’da Gazino çetesine düzenlenen “Dam” operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 1’i polis memuru 6 kişi tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartıyla, 3 kişi de emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.