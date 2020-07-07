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07 Tem 2020 - 09:11- Belediyeler G: 07 Tem 2020 - 09:26

Altındağ Belediyesi ilaçlama ekipleri, gece gündüz demeden çalışıyor

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla, ilçe genelinde temizlik ve ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla, ilçe genelinde temizlik ve ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Koronavirüsle mücadelenin henüz bitmediğini söyleyen Başkan Balcı " Altındağ Belediyesi olarak temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarımıza titizlikle devam ediyoruz. Ayrıca havaların ısınmasıyla birlikte, temizlik çalışmaları daha da önem kazandı. Ekiplerimiz 24 saat görev başında, çalışmalarımızı ilçe genelinde aralıksız olarak sürdürüyoruz” dedi.

MAHALLE MAHALLE TEMİZLİK

Altındağ Belediyesi, dezenfeksiyon çalışmalarını mahalle mahalle Altındağ'ın tüm noktalarında sürdürüyor. Temizlik ekipleri, ilaçlama ve yıkama araçlarıyla detaylı temizlik gerçekleştiriyor. Yollar ve çöp noktaları ilaçlı sularla yıkanırken, bölgedeki çöpler de uzaklaştırılıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte göreve başlayan temizlik ekipleri, 24 saat aralıksız mesai yapıyor. Altındağ Belediyesi'nin hassas çalışmaları, vatandaşlardan tam not alıyor.

TEDBİRLERE DEVAM...

Her gün ilçedeki farklı bir mahalleye giden ekiplerin, rutin temizlik işlerinin dışında, detaylı çalışma yürüttüğünü söyleyen Başkan Balcı "Altındağ'da temizlenmedik nokta, girilmedik sokak bırakmıyoruz. Yeni sosyal hayatımızda hijyen tedbirlerinin uygulanması ve tedbirin elden bırakılmaması çok önemli... Bu nedenle aklınıza gelebilecek her noktada ilaçlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra, ilaçlama çalışmalarını da başarıyla sürdürüyorlar" dedi.

Vatandaşlara, hijyen kurallarına uymanın önemini bir kez daha hatırlatan Başkan Balcı "Yeniden başladığımız sosyal hayatımızda, gerekli tedbirleri almak hayati önem taşıyor. Biz belediye olarak, bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu konuda hassasiyet bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
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07 Tem 2020 - 09:11 Ankara/ Altindağ- Belediyeler

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